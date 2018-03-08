За несанкционированную акцию у свалки "Ядрово" в Подмосковье оштрафовали 11 человек

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Полиция составила административные протоколы на 11 человек, участвовавших в четверг в несанкционированной акции протеста у мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В дежурную часть ОМВД России по Волоколамскому району поступило сообщение о том, что около въезда на полигон твердых бытовых отходов "Ядрово" собралась группа граждан, которая перегородила подъезд к воротам. Данное мероприятие не было согласовано с администрацией района", - сказала она.

Прибывшие полицейские составили протоколы об административном правонарушении в отношении двух граждан по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), в отношении девяти - по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").

Сейчас все граждане отпущены из отдела полиции, добавили в ведомстве.

Ранее власти Волоколамского района ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории мусорного полигона "Ядрово", чтобы начать его рекультивацию. Как показала аналогичная ситуация на другом подмосковном мусорном полигоне "Кучино", режим ЧС позволяет выбрать подрядчика без проведения долгосрочного конкурса.

В начале недели активисты сообщали в социальных сетях о прошедшем 3 марта митинге, участники которого требовали закрыть "Ядрово", отправить в отставку главу района и ряд сотрудников МЧС, а также протестовали против строительства мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов.

Во вторник министр экологии Подмосковья Александр Коган по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева выехал на полигон, чтобы разобраться в жалобах жителей и определить план оперативных действий. Было решено в экстренном порядке возвести на свалке систему сжигания свалочного газа и приступить к реабилитации отработанной части объекта.

"Ядрово" входит в перечень пяти мусорных полигонов Подмосковья, которые должны быть модернизированы и продолжат работать на время действия новой территориальной схемы обращения с отходами в Московской области. Проект текущей схемы рассчитан на период до 2035 года. В настоящее время в области продолжают работать 15 свалок бытовых отходов.