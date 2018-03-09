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Олимпийские чемпионы провели зарядку в КБР на акции в преддверии выборов

Общество
9 марта, 15:07 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 9, марта. /ТАСС

На площади перед Кабардино-Балкарским госуниверситетом собрались сотни студентов и школьников

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НАЛЬЧИК, 9 марта. /ТАСС/. Жители Кабардино-Балкарии (КБР) присоединились к приуроченной к предстоящим выборам президента всероссийской акции "Межнациональная зарядка "180318: Мы выбираем сильную страну". Тренировку в Нальчике провели трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов, чемпион мира по тайскому боксу Артем Левин, олимпийские чемпионы по греко-римской борьбе Мурат Карданов и Асланбек Хуштов, передает корреспондент ТАСС.

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На площади перед Кабардино-Балкарским госуниверситетом собрались сотни студентов и школьников, и, несмотря на дождь, активно выполняли команды спортсменов. В завершении акции присутствовавшие на площади спели гимн России, а затем состоялся флешмоб - участники зарядки взяли в руки цветные листки бумаги и "развернули" на площади флаг страны.

"Молодежь должна ощущать, что она нужна старшему поколению и старшие за них переживают, думают о них. А все это должно нас так сильно сплотить, чтобы мы 18 марта все, в едином порыве, встали и пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать за сильного президента, потому что сильной стране нужен сильный президент", - сообщил ТАСС Таймазов.

После зарядки у молодежи была возможность пообщаться со спортсменами, которые ответили на их вопросы. Затем состоялась фотосессия и раздача автографов.

Ранее сообщалось, что эстафета организована Федеральным агентством по делам национальностей при участии Межрегионального координационного совета "Единой России" и будет проходить в разных регионах страны до 18 марта. Предполагается, что участники выполнят 180318 упражнений. Число выбрано не случайно - оно символизирует дату голосования.

К акции можно присоединиться и в социальных сетях, для этого нужно до 18 марта выложить видео своей тренировки с хэштегами #ВыборЧемпионов180318, #ТвойГолосРешает, #ПроГолосуй180318. Победители получат в подарок футболки с автографами известных спортсменов, в частности Александра Карелина, Вячеслава Фетисова, Николая Валуева.

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