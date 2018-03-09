Московский кавказский клуб открыл представительство в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 9 марта. /ТАСС/. Учредительное собрание представительства Московского кавказского клуба в Кабардино-Балкарии (КБР) прошло в пятницу в Нальчике, сообщил ТАСС председатель клуба Шамиль Джафаров.

"Мы сегодня проводим выездное заседание Московского кавказского клуба с целью учреждения нашего регионального подразделения в Кабардино-Балкарии. У нас есть уже представительства в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии и далее они появятся во всех субъектах региона. Клуб - это общественная дискуссионная площадка, на которой мы обсуждаем проблематику региона и то, что происходит с выходцами из Кавказа в регионах центральной России, даем экспертное заключение и оценку", - сказал Джафаров.

Участники проекта рассчитывают, что Московский кавказский клуб позволит наладить диалог между обществом и властью. "Мы даем возможность общения, прямого конструктивного диалога между властью и обществом - это тоже одна из функций клуба. Далее мы взяли еще такое направление как подготовка кадрового резерва, то есть возможность для проявления себя [для] активистов клуба по разным направлениям с последующей рекомендацией в органы государственной власти [исполнительной или законодательной] регионального уровня", - добавил собеседник агентства.

Московский кавказский клуб создали в 2015 году по инициативе Центра современной кавказской политики. Это общественно-консультативная площадка, которая объединяет экспертов, готовых дать оценку событиям в сфере развития гражданского общества и социально-экономического развития регионов Северо-Кавказского федерального округа, определяющих векторы роста региона, а также поддерживающих перспективные проекты по ключевым направлениям деятельности.