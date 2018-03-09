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Папа Римский Франциск посетит с визитом Латвию 24 сентября

Общество
9 марта, 15:37 UTC+3 РИГА РИГА 9, марта. /ТАСС

Планируется, что понтифик встретится с главой государства и другими официальными лицами

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РИГА, 9 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск посетит Латвию 24 сентября. Его визит будет приурочен к 100-летию празднования независимости республики, сообщила в пятницу пресс-служба президента страны.

"Визит его святейшества Папы Франциска в Латвию в год 100-летия государства - большая честь для нашей страны и ее народа. Этот год является точкой отсчета для всей проделанной ранее работы и одновременно возможностью заложить крепкий фундамент для будущего, в котором будут жить следующие поколения. Я уверен, что визит Папы Франциска станет важным стимулом отстаивать общечеловеческие ценности и воплощать замыслы, чтобы Латвия стала лучше, справедливее и сплоченнее", - отметил президент Латвии Раймондс Вейонис.

В рамках своего визита в Латвию Папа Римский встретится с главой государства и другими официальными лицами, представителями общественности, а также станет участником торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы. Кроме того, он примет участие в богослужении в Домском соборе в Риге и проведет мессу в Аглонской базилике.

В рамках своего визита в Ватикан в июне 2017 года Вейонис повторно пригласил главу Римско-католической церкви посетить с визитом республику в 2018 году, когда она будет отмечать 100-летие своей независимости. Свое первое приглашение понтифику глава государства передал в мае 2016 года государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину, который находился с визитом в Риге. Аналогичное приглашение от бывшего президента Валдиса Затлерса посетить с визитом Латвию ранее также получал предшественник Франциска Бенедикт XVI.

Приглашение посетить с визитом Латвию Папе Римскому ранее также направили руководители самоуправлений Латгалии - приграничного с Россией региона на востоке страны. В своем послании они пригласили Франциска на празднование 100-летия независимости республики. В письме говорится, что этот визит в регион мог бы способствовать единству и согласию в обществе.

Папа Франциск посетит также соседние Литву и Эстонию. О том, что Ватикан официально уведомил о визите Вильнюс, сообщила президент балтийской республики Даля Грибаускайте.

"Визит главы католической церкви состоится 22-23 сентября", - уточнила она. По словам президента, визит Папы Римского является историческим событием. "Литва всегда чувствовала твердую поддержку Святого престола", - утверждала Грибаускайте.

Намечено, что в ходе визита глава Ватикана побывает в столице и в Каунасе - втором по величине городе страны.

В 1993 году визит в Литву нанес Папа Римский Иоанн Павел II (1920-2005). Это было первое в истории посещение литовской земли верховным иерархом католической церкви. Мать Кароля Войтылы (имя понтифика в миру) была родом из Литвы. Иоанн Павел II гостил в стране четыре дня.

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Персоны
Вейонис, Раймондс Грибаускайте, Даля Франциск (Папа Римский)
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