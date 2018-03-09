Погибшего при крушении Ан-26 в Сирии военнослужащего похоронили на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 9 марта. /ТАСС/. Похороны военнослужащего Ивана Коломойцева, погибшего при крушении российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии, состоялись в пятницу в селе Орловке в Ставропольском крае.

"Похороны состоялись сегодня на местном кладбище", - сообщили ТАСС в сельсовете. Коломойцев служил в 205-й мотострелковой бригаде, дислоцированной в городе Буденновске.

Как сообщает пресс-служба краевой думы, тела ефрейтора Коломойцева и майора Вячеслава Микрюкова, который был прикомандирован к 49-й армии из города Кирова и также проходил службу на Ставрополье, в пятницу доставили в Ставрополь из Ростова-на-Дону. "Депутаты выразили глубокие соболезнования родним и близким майора Вячеслава Микрюкова и ефрейтора Ивана Коломойцева, погибших при крушении самолета Ан-26 в Сирии 6 марта. Сегодня ночью тела военнослужащих были доставлены из Ростова-на-Дону в Ставрополь", - говорится в сообщении.

Похороны Микрюкова состоятся в Кировской области.

Российский самолет Ан-26 разбился в Сирии 6 марта, примерно в 15:00 мск, при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Находившиеся на борту 39 человек (33 пассажира и шесть членов экипажа) погибли. Все они были российскими военнослужащими. В Минобороны РФ ранее сообщили, что причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.