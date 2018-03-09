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Глава МЧС РФ потребовал открыть пункты обогрева на дорогах Сахалина из-за циклона

Общество
9 марта, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

Владимир Пучков также поручил взять на жесткий контроль деятельность реагирующих подразделений Сахалина и задействовать космический мониторинг

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МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Владимир Пучков потребовал от подчиненных открыть пункты обогрева на дорогах Сахалина и расчистить их от снега. Такое поручение он сделал в пятницу в ходе оперативного селекторного совещания в министерстве в связи с циклоном на Сахалине.

"Разворачивайте на дорогах федерального, регионального и местного значения мобильные пункты обогрева и технической поддержки везде, где это необходимо. Проводите расчистку дорог до каждого населенного пункта Сахалинской области", - сказал министр.

Он также поручил взять на жесткий контроль деятельность реагирующих подразделений Сахалина и задействовать космический мониторинг для оперативной обработки информации с мест.

Также на селекторном совещании была затронута тема происшествий на водоемах в связи со спасением в пятницу 40 рыбаков на Финском заливе. "Наступила весна, но рыбаки продолжают выходить на лед в поисках последнего клева. Проводите более активную разъяснительную работу с ними о состоянии ледового покрова в местах массового выхода на лед. Кроме того, в таких точках должны постоянно дежурить сотрудники МЧС России", - обратился к подчиненным министр.

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