СМИ: митинги за свободу чешских СМИ 14 и 15 марта пройдут в Праге

ПРАГА, 9 марта. /ТАСС/. Митинги за свободу слова и сохранение независимости чешских СМИ от властей и политических партий пройдут в Праге. Об этом сообщил в пятницу сайт газет Mlada fronta Dnes.

На Вацлавской площади, центральной в чешской столице, в предстоящую среду состоится массовый митинг в поддержку Чешского телевидения и издательского дома "Экономия", выпускающего, в частности, "Экономическую газету" и еженедельник "Респект". Работу журналистов этих органов СМИ подверг резкой критики президент республики Милош Земан, что оппозиция расценила как попытку ограничить свободу слова. Об участии в акции протеста, которую организует гражданская инициатива AUVA, на созданной в Facebook странице заявили девять тысяч человек.

Земан во время своей инаугурации, прошедшей в четверг в Пражском граде, раскритиковал общественно-правовое Чешское телевидение. Оно, по его мнению, выражает, преимущественно, взгляды правой оппозиционной партии ТОП-09. От главы государства досталось и другим независимым СМИ, которые, как он считает, необъективно отражают происходящие в республике события. В знак протеста против этого некоторые политики от правых партий покинули зал, в котором проходила торжественная церемония вступления в должность переизбранного на второй срок лидера Чехии.

Затем, в предстоящий четверг, Вацлавскую площадь намерены заполнить студенты пражских вузов и учащиеся гимназий. Кроме выражения поддержки свободе СМИ, они собираются протестовать против находящегося под следствием премьер-министра Чехии, долларового миллиардера Андрея Бабиша. Земан недавно поручил ему повторно сформировать кабинет министров. Главным организатором митинга является студент Театрального факультета Академии музыкальных искусств Лубош Лоуженский.

Полиция обвинила премьера в причастности к созданию схемы незаконного присвоения одной из его фирм дотаций из фондов Евросоюза. Политик заявляет о своей невиновности, называя выдвинутые обвинения "происками политических противников".