Губернатор Флориды подписал закон, нацеленный на предотвращение стрельбы в школах

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Губернатор штата Флорида Рик Скотт в пятницу подписал законопроект, нацеленный на предотвращение инцидентов, подобных убийству 17 человек в школе города Паркленд 14 февраля.

"Это для всей страны пример того, что власти могут и должны действовать быстро", - отметил губернатор после подписания документа. Трансляцию вели местные телеканалы.

Согласно новым правилам, во Флориде повышается с 18 лет до 21 года возрастной ценз для покупки штурмовых вооружений, а также вводится запрет на продажу устройств, повышающих скорострельность полуавтоматического оружия. Учителям и сотрудникам школ предлагается пройти обучение стрельбе из пистолета, чтобы они при необходимости могли защитить учащихся. Численность охраны в школах увеличивается.

Правоохранительные органы также получают более широкие полномочия при конфискации вооружений и боеприпасов у людей с психическими отклонениями. Кроме того, власти штата намерены обязывать сдавать оружие лиц, которых суд признал опасными для окружающих или самих себя. В течение 60 дней такие люди не смогут обратиться в суд за разрешением вернуть им право владеть оружием или покупать его.

Власти Флориды планируют выделить более $400 млн на реализацию указанных мер. Ранее законопроект был одобрен обеими палатами законодательного собрания штата.

Огонь в школе Паркленда 14 февраля открыл 19-летний Николас Круз, ее бывший ученик, исключенный за нарушения дисциплины. Молодой человек был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется полицией США и продается в охотничьих магазинах. По данным СМИ, он смог легально приобрести оружие, хотя ранее проходил лечение в психиатрической клинике.