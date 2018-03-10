Национальная стрелковая ассоциация подала в суд на власти Флориды из-за закона об оружии

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Национальная стрелковая ассоциация (НСА) США подала в пятницу в суд на власти штата Флорида, обвинив их в нарушении конституции страны в связи с решением повысить до 21 года возрастной ценз на покупку вооружений штурмового образца.

"Истец требует признать введение [властями] Флориды закона, запрещающего взрослым и законопослушным гражданам до 21 года приобретать огнестрельное оружие, нарушением <...> конституции США и требует признать его недействительным", - говорится в иске, выдержки из которого приводит телекомпания NBC.

Документ был подан в федеральный суд во Флориде. НСА отмечает, что действия властей штата нарушают вторую поправку к Основному закону страны, гарантирующую право граждан США на хранение и ношение оружия. НСА является главной организационной структурой "оружейного лобби" в США.

Ранее губернатор Флориды Рик Скотт подписал законопроект, нацеленный на предотвращение трагедий, подобных убийству 17 человек в школе города Паркленд 14 февраля. Согласно новым правилам, во Флориде повышается с 18 лет до 21 года возрастной ценз на покупку вооружений штурмового образца, а также вводится запрет на продажу устройств, повышающих скорострельность полуавтоматического оружия. Учителям и сотрудникам школ предлагается пройти обучение стрельбе из пистолета с тем, чтобы они могли защитить учащихся. Численность охраны в школах увеличивается.

Правоохранительные органы также получают более широкие полномочия при конфискации вооружений и боеприпасов у людей с психическими отклонениями. Кроме того, власти штата намерены обязывать сдавать оружие лиц, которых суд признал опасными для окружающих или самих себя. В течение 60 дней такие люди не смогут обратиться в суд за разрешением вернуть им право владеть оружием или покупать его.

Огонь в школе Паркленда 14 февраля открыл ее бывший ученик, 19-летний Николас Круз, исключенный за нарушения дисциплины. Молодой человек был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется полицией США и продается в охотничьих магазинах. По данным СМИ, он смог легально приобрести оружие, несмотря на то, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике.