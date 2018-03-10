Роспотребнадзор предупреждает об опасности холеры в Йемене

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил россиян, отправляющихся в Йемен, о высоком уровне заболеваемости холерой в 174 районах страны.

"Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в субботу.

Роспотребнадзор информирует со ссылкой на бюллетень Всемирной организации здравоохранения, что с 27 апреля 2017 года по конец февраля 2018 года в Йемене было зафиксировано 1 063 786 случаев заболевания холерой, из которых 2 тыс. 258 оказались летальными, при этом в 1 тыс. 104 случаях диагноз был подтвержден лабораторно.

Ситуация несколько стабилизировалась за последние три недели - ранее вспышки заражения холерой фиксировались в 306 районах, сейчас - в 174. Количество тяжелых случаев находится на уровне 11%.