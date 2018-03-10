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В Магаданской области из-за снегопада закрыли автодорогу

Общество
10 марта, 8:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

В регионе также объявили лавинную опасность

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Власти Магаданской области ограничили в субботу движение всех видов транспорта на автодороге регионального и межмуниципального значения "Магадан - Балаганное -Талон". Причиной стал циклон, принесший в регион снегопад, сообщает пресс-служба главного управления МЧС региона.

"По информации министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области, в связи с выпавшим снегом и плохой видимостью на территориальной автодороге регионального и межмуниципального значения общего пользования "Магадан - Балаганное - Талон" введено ограничение движения для всех видов автотранспорта", - говорится в сообщении.

В настоящее время на дороге работает снегоуборочная техника. О времени открытия движения пока не сообщают.

Снег также стал причиной объявления лавинной опасности в окрестностях столицы региона. В МЧС называют четыре потенциально опасных места, где лавины наиболее вероятны. Среди них - 21-й километр закрытой автотрассы "Магадан - Балаганное - Талон", а также микрорайон Снежная долина.

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