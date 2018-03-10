Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Казахстан намерен провести конференцию "Расширение возможностей для женщин в Афганистане"

Общество
10 марта, 11:06 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 10, марта. /ТАСС

С 2010 по 2021 год с казахстанских вузах пройдут обучение свыше тысячи граждан Афганистана

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 10 марта. /ТАСС/. Казахстан планирует провести международную конференцию "Расширение возможностей для женщин в Афганистане" осенью. Об этом в субботу сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

Как информировали в ведомстве, делегация Казахстана во главе со спецпредставителем МИД республики по Афганистану, послом по особым поручениям Станиславом Василенко приняла участие в заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по положению в Афганистане 8 марта.

"В своем выступлении Василенко заявил, что политические и экономические проблемы, а также угрозы безопасности, с которыми продолжает сталкиваться Афганистан, требуют постоянной поддержки со стороны стран региона, международного сообщества и в особенности СБ ООН. Было подчеркнуто, что женщины, наряду с молодежью, занимают центральное место во всем цикле предотвращения конфликтов. В этой связи осенью 2018 года в Астане Казахстан планирует организовать международную конференцию "Расширение возможностей для женщин в Афганистане", - говорится в сообщении.

Как отметил Василенко, Казахстан выступил с инициативой о продолжении программы образования для афганских граждан при ее софинансировании со стороны Европейского союза и других партнеров. "В рамках нашей образовательной программы стоимостью порядка $50 млн в период с 2010 по 2021 годы в вузах Казахстана пройдут обучение около тысячи граждан Афганистана", - уточнил глава делегации Казахстана.

В МИД пояснили, что в сейчас Европейский союз готовит финансирование первой фазы совместного проекта, который будет реализовываться вместе с ООН и направлен на обучение в вузах Казахстана афганских девушек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Казахстан Афганистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самарский министр культуры назвал безобразным поведение Михаила Ефремова
2
СМИ: бывший полковник ГРУ Скрипаль был особо ценным агентом внешней разведки Британии
3
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
4
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
Вице-спикер Рады: Украина обрела статус "страны-аспиранта" в НАТО
7
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама