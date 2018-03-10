Жители Токио в 2017 году сдали в полицию найденные деньги на $35,3 млн

ТОКИО, 10 марта. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Жители Токио в 2017 году добровольно принесли в полицию рекордную сумму найденных денег. Этот показатель за год вырос на 2,1% и составил 3,7 млрд иен наличными - около $35,3 млн долларов.

Из этой суммы более 70% средств были возвращены их законным собственникам, а около 510 млн иен ($4,7 млн) достались обнаружившим их лицам. Согласно японскому законодательству, нашедший деньги имеет право получить 20% от суммы в том случае, если владелец не объявится в течение трех месяцев. Остальные средства направляются в городскую казну.

За время работы в Японии корреспондент ТАСС дважды на своем личном опыте смог убедиться в добросовестном отношение японских граждан к найденным бесхозным кошелькам или другим ценным вещам. Один раз утерянный портмоне уже на следующий день был возвращен полицией округа с полностью сохранным содержимым, а второй - забытая в вагоне метро сумка с фотокамерой в тот же день вернулась ее владельцу.