Сенатор от Алтайского края сообщил, что турпоток в регионе за 12 лет вырос в четыре раза

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Число туристов в Алтайском крае за последние 12 лет увеличился почти в четыре раза и в 2017 году превысил 2 млн человек, сообщил в субботу сенатор от региона в Совете Федерации Михаил Щетинин.
"Туристический поток, начиная с 2005 года, в 2017 году увеличился практически в четыре раза и составил 2,15 млн человек", - сказал он на проходящем в Москве форуме "Интурмаркет".
Щетинин отметил, что в прошлом году на территории края работало около 1 тыс. туристических предприятий. Всего в регионе существует 51 тыс. мест для размещения туристов, 19,6 тыс. из которых являются круглогодичными.
Он также добавил, что за 2017 год в Алтайском крае ввели в эксплуатацию 20 туристических объектов в 11 муниципальных образованиях. Объем инвестиций в туристическую сферу региона по итогам года составил 1,6 млрд рублей, 1,1 млрд из которых приходится на внебюджетные средства.
Михаил Щетинин также сообщил, что власти региона планируют постепенно внедрять туристический сбор и на других туристических направлениях в регионе, не только на курорте Белокуриха.
"По мере того, как у нас будет получаться... мы будем распространять его [туристический сбор] и на другие территории Алтайского края, где развивается туризм. Постепенно, неспешно, не напрягая тех людей, которые приезжают к нам полюбоваться природой, ознакомиться с культурно-историческим наследием, поправить свое здоровье", - сказал он, не уточнив, о каких направлениях идет речь.
В 2018 году курортный сбор в Алтайском крае вводят для туристов, которые отправятся на курорт Белокуриха. В этом году сбор составит 30 рублей в сутки, а в 2019 году он будет увеличен до 50 рублей в сутки.
Курортный сбор в регионе устанавливают согласно федеральному закону, принятому Госдумой в окончательном чтении 19 июля. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018 - 2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.
XIII Международная туристическая выставка "Интурмаркет-2018" проходит 10 - 12 марта в Москве и представляет собой международную площадку для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма.