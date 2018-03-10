Сенатор от Алтайского края сообщил, что турпоток в регионе за 12 лет вырос в четыре раза

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Число туристов в Алтайском крае за последние 12 лет увеличился почти в четыре раза и в 2017 году превысил 2 млн человек, сообщил в субботу сенатор от региона в Совете Федерации Михаил Щетинин.

"Туристический поток, начиная с 2005 года, в 2017 году увеличился практически в четыре раза и составил 2,15 млн человек", - сказал он на проходящем в Москве форуме "Интурмаркет".

Щетинин отметил, что в прошлом году на территории края работало около 1 тыс. туристических предприятий. Всего в регионе существует 51 тыс. мест для размещения туристов, 19,6 тыс. из которых являются круглогодичными.

Он также добавил, что за 2017 год в Алтайском крае ввели в эксплуатацию 20 туристических объектов в 11 муниципальных образованиях. Объем инвестиций в туристическую сферу региона по итогам года составил 1,6 млрд рублей, 1,1 млрд из которых приходится на внебюджетные средства.

Турсбор будут вводить постепенно

Михаил Щетинин также сообщил, что власти региона планируют постепенно внедрять туристический сбор и на других туристических направлениях в регионе, не только на курорте Белокуриха.

"По мере того, как у нас будет получаться... мы будем распространять его [туристический сбор] и на другие территории Алтайского края, где развивается туризм. Постепенно, неспешно, не напрягая тех людей, которые приезжают к нам полюбоваться природой, ознакомиться с культурно-историческим наследием, поправить свое здоровье", - сказал он, не уточнив, о каких направлениях идет речь.

В 2018 году курортный сбор в Алтайском крае вводят для туристов, которые отправятся на курорт Белокуриха. В этом году сбор составит 30 рублей в сутки, а в 2019 году он будет увеличен до 50 рублей в сутки.

Курортный сбор в регионе устанавливают согласно федеральному закону, принятому Госдумой в окончательном чтении 19 июля. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018 - 2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.

XIII Международная туристическая выставка "Интурмаркет-2018" проходит 10 - 12 марта в Москве и представляет собой международную площадку для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма.