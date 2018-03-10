Старая Ладога в мае примет первых круизных туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Первые водные туры в древнюю столицу Руси - Старую Ладогу - на территории Ленинградской области организуют в мае. Такая возможность появилась в этом году после строительства около Староладожской крепости причала, способного принять круизные суда, сообщила в интервью ТАСС руководитель информационно-туристского центра Ленинградской области Ольга Голубева.

"В этом году у нас появляется новый водный маршрут. В ноябре 2017 года в Старой Ладоге был открыт причал, навигация начнется в мае 2018 года. Мы отправляем в Старую Ладогу туристов из Санкт-Петербурга. Поскольку Старая Ладога является столицей Древней Руси... интерес к ней очень большой как со стороны российских, так и иностранных туристов", - рассказала Голубева.

По ее словам, для комфортабельного путешествия по маршруту из Санкт-Петербурга в Старую Ладогу через Ладожское озеро с заходом в устье реки Волхов запустят четырехпалубные пассажирские теплоходы. "Судоходные компании поставили эти рейсы в навигацию этого года, продажи туров уже начались", - уточнила руководитель информационно-туристского центра.

"Круизы приурочены к выходным дням, планируется вечерний выезд из Санкт-Петербурга, ночь на корабле, день в Старой Ладоге с возможностью дополнительно съездить в Тихвин, а затем возвращение в Петербург так же по воде", - рассказала Голубева. "Это короткий маршрут. Надеемся, он станет интересным и популярным", - отметила она.

По воде к старинным городам

Старая Ладога, основанная не позднее середины VII века, на основании летописных данных считается первой столицей Руси. Сюда в 862 году славянские и финские племена призвали скандинавского князя Рюрика с братьями и дружиной. Всего там насчитывается около 160 памятников истории, археологии и архитектуры VIII - XIX веков. В комплекс памятников Старой Ладоги входят крепость, храмы и два средневековых монастыря.

По данным областного правительства, Старую Ладогу посещают около 140 тыс. российских и иностранных туристов в год. В этом году в Старой Ладоге ожидают не менее 10 тыс. гостей, путешествующих на круизных теплоходах. В управлении по транспорту Ленинградской области сообщили, что туристские компании подтвердили готовность выполнить до 40 судозаходов к новому причалу в Старой Ладоге.

В 2017 году Ленинградская область ввела в эксплуатацию в Старой Ладоге первый на территории региона причал палового типа. Он располагается на реке Волхов напротив Никольского мужского монастыря. Особенность палового причала в том, что его монтируют из свай, вбитых в дно реки. Причалы такого типа быстро строятся и минимально используют береговую черту, что особенно важно в местах расположения объектов культурного наследия.

Паловые причалы в этом году планируют построить в Выборге, на Коневце (острове в Ладожском озере, где располагается Коневский мужской монастырь), на реке Свирь недалеко от Александро-Свирского монастыря и на Ореховом острове в истоке Невы, на котором стоит крепость Орешек.