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Ленинградская область запустит турмаршрут, связанный с "путешествиями" викингов

Общество
10 марта, 12:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, марта. /ТАСС

Маршрут создан в рамках межрегионального проекта "Серебряное ожерелье России"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Ленинградская область запустит в предстоящем туристическом сезоне новый маршрут, который будет тематически связан с европейскими дорогами викингов. Путешествие будет включать, в частности, посещение Выборга, сообщила в интервью ТАСС руководитель информационно-туристского центра Ленинградской области Ольга Голубева.

"Маршрут ведет из Санкт-Петербурга в Выборг с его средневековой историей <...> там же есть деревня Сваргас, которая воссоздает быт викингов", - рассказала Голубева. В Выборге располагается замок - единственный в России полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества, основанный в 1293 году во время третьего шведского крестового похода. В маршрут входят еще несколько пунктов в Выборгском районе, в том числе крепость Тронгзунд в городе Высоцк, поселок Васильево, на окраине которого находится Тиверское городище, а также деревня викингов Бьоркагард, расположенная в поселке Березово Приозерского района.

Автобусный маршрут, условно названный "Из варяг в греки", создан в рамках межрегионального историко-культурного и туристского проекта "Серебряное ожерелье России". По словам Голубевой, впоследствии он может уйти вглубь России - в сторону Великого Новгорода, а также продолжить европейские маршруты, которые знакомят туристов с историей викингов.

"В дальнейшем он может соединиться с европейским маршрутом. Есть маршрут, созданный в 1990-е годы, он называется "дороги викингов" - он стартовал в Шотландии и Великобритании, проходит через Скандинавский полуостров, у него есть продолжение и во Франции, Германии, Италии, Испании. В Европе довольно много таких путей. Дальше будем рассчитывать на приграничное сотрудничество", - сказала руководитель информационно-туристского центра.

Межрегиональный маршрут "Серебряное ожерелье России" включает 11 регионов. На территории Ленинградской области в рамках проекта действует 10 тематических маршрутов, которые имеют продолжение в соседних субъектах - Псковской, Новгородской, Вологодской областях и в Карелии. В 2018 году количество маршрутов "Серебряного ожерелья" в Ленинградской области увеличится до 12 за счет запуска тура "Из варяг в греки" и водного круиза в Старую Ладогу.

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