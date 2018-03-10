Житель Берлина выиграл €42 млн в лотерею

БЕРЛИН, 10 марта. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Порядка €42 млн выиграл житель Берлина в европейскую лотерею Eurojackpot. Он угадал пять чисел и два дополнительных, заработав таким образом максимальный для этой стадии розыгрыша выигрыш. Об этом сообщила в пятницу компания Westlotto со штаб-квартирой в Мюнстере.

За деньгами берлинец ещё не пришел. Впрочем, организаторы не исключают, что победителем является не один человек, а представители лотерейного клуба. Это нередкое для Европы явление - когда несколько человек объединяют усилия и каждый раз покупают лотерейные билеты в складчину, увеличивая шансы на выигрыш. При этом призовую сумму они потом делят между собой поровну.

Рекорд выигрыша в лотерею был зафиксирован в Германии в октябре 2016 года. Тогда житель федеральной земли Баден-Вюртемберг сорвал куш в €90 млн. Это максимальная сумма, которую можно выиграть в Eurojackpot.

Еще один из наиболее крупных выигрышей на территории ФРГ - €45,3 млн - был отмечен в декабря 2007 года. Эта сумма была поровну разделена между тремя гражданами страны, угадавшими правильную комбинацию цифр. В число самых удачливых вошел в 2006 году житель федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, выигравший €37,7 млн.