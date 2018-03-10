Фотографию Махатмы Ганди с его автографом продали на аукционе в США за $41 тыс.

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 марта. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Редкая фотография лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди, подписанная им самим, была продана на аукционе автографов в американском Бостоне за $41,8 тыс. Как сообщила в субботу телекомпания India TV, автограф Ганди уступил в цене лишь чрезвычайно редкому лоту - письму Карла Маркса, которое было продано за $53,5 тыс.

Фото Ганди было сделано в сентябре 1931 года, когда он прибыл в Лондон на созванную по британской инициативе вторую сессию Конференции круглого стола, где обсуждалось будущее индийских колоний. Ганди представлял партию Индийский национальный конгресс, вместе с ним сфотографирован известный общественный деятель Мадан Мохан Малавия. Фото подписано рукой Ганди: "М К Ганди" (его полное имя: Мохандас Крамчанд Ганди).

Информация о покупателях не сообщается. Однако, как отмечает индийская пресса, этот аукцион подтвердил популярность в мире личности Махатмы Ганди, убитого индусским фанатиком в 1948 году. "Мы не удивлены, что этот выдающийся человек XX века и сегодня вызывает отклик у людей", - так прокомментировал высокую цену за короткий автограф Ганди один из руководителей аукциона Бобби Ливингстон.

Письмо Маркса, датированное 1 октября 1879 года, было адресовано редактору Коллету Добсону и содержит просьбу прислать несколько экземпляров его книги.

Как отмечает телекомпания, конкуренция на аукционе автографов была весьма высокой. Среди лотов были представлены письмо Льва Толстого, написанное в 1903 году (продано за $21,4 тыс.), письмо художника-импрессиониста с (куплено за $21,1 тыс.) и письмо швейцарского физика Вольфганга Паули (ушло за $14,7 тыс.).