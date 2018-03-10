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МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах Северного Кавказа

Общество
10 марта, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Спасатели сообщили о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Экстренное предупреждение в связи с возможным сходом лавин объявили на ближайшие сутки в горах Северного Кавказа, сообщил в субботу Южный региональный центр МЧС.

"В период с 18:00 10 марта до 18:00 мск 11 марта в горах Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Дагестан выше 1500 м лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Кроме того, в период с 18:00 мск 10 марта до 18:00 мск 13 марта лавиноопасно в горах Ингушетии выше 1500 м и в горах Чеченской Республики выше 2000 м.

Спасатели предупредили о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин.

В связи с лавиноопасностью в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии предупредили, что туристы и спортсмены, находящиеся в районе возможного схода лавин вне горнолыжных трасс, могут получить травмы. Спасатели призывают соблюдать основные правила поведения в районах схода лавин: кататься только на размеченных разрешенных трассах, не выходить в горы в снегопад и непогоду, находясь в горах, следить за изменением погоды.

Ранее сообщалось, что 9 марта мощная лавина отрезала сообщение с 51 населенным пунктом с населением более 15 тыс. человек в Тляратинском районе Дагестана. В настоящее время дорогу расчистили. Кроме того, 10 марта лавина отрезала сообщение с тремя населенными пунктами в Рутульском районе в южной части Дагестана. Планируемое время завершения работ по расчистке дороги - 18:00 мск 10 марта. Всего в этих трех селах проживают около тысячи человек.

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Темы
Чечня Дагестан Ингушетия Северная Осетия Кабардино-Балкария Карачаево-Черкесия
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