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Глава Калининградской области прогнозирует рост турпотока в регион в 2018 году на 17%

Общество
10 марта, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Глава региона Антон Алиханов отметил, что в этом году в Калининграде пройдет форум "Среда для жизни", фестиваль короткометражного кино "Короче", а также фестиваль искусств "Балтийские сезоны"

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ТАСС, 10 марта. Власти Калининградской области рассчитывают, что туристический поток на территорию региона в 2018 году вырастет на 15-17% по сравнению с предыдущим годом. Об этом на выставке "Интурмаркет" сообщил губернатор области Антон Алиханов, уточнив, что в 2017 году регион посетили более 1,3 млн туристов.

"У нас в прошлом году - 1,32 млн [туристов] официально прошло. Это небольшой прирост - 5% к 2016 году. Но в этом году с учетом проведения чемпионата мира мы планируем на 15-17% вырасти", - сказал он.

Алиханов отметил, что на матч чемпионата мира по футболу 2018 года в Калининградской области между сборными Англии и Бельгии только через наземные пункты пропуска из Польши ожидается прибытие около 40 тыс. болельщиков. Он также подчеркнул, что в 2018 году в Калининграде пройдет форум "Среда для жизни", организованный Минстроем РФ и Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), фестиваль короткометражного кино "Короче", а также фестиваль искусств "Балтийские сезоны". Помимо этого, в регионе впервые пройдет кинофестиваль "Край света".

XIII Международная туристическая выставка "Интурмаркет-2018" проходит 10-12 марта в Москве, это международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

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