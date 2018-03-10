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Губернатор Московской области поручил решить ситуацию с полигоном "Ядрово" за три месяца

Общество
10 марта, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

В настоящее время вблизи полигона действуют две станции экомониторинга, которые в режиме реального времени анализируют состояние атмосферного воздуха

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональным ведомствам и администрации Волоколамского района решить проблему неприятных запахов с полигона "Ядрово" в течение трех месяцев. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

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"Андрей Воробьев взял ситуацию в Волоколамском полигоне на личный контроль и поручил региональным ведомствам и администрации Волоколамского района ежедневно информировать жителей о ходе работ. Губернатор поставил задачу, в целом решить проблему неприятных запахов с полигона за три месяца", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что власти Московской области планируют в течение десяти дней запустить систему мониторинга качества воздуха в окрестностях мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамском районе из-за жалоб жителей на неприятный запах со свалки и нарушениями при эксплуатации объекта.

В настоящее время вблизи полигона действуют две станции экомониторинга, которые в режиме реального времени анализируют состояние атмосферного воздуха. В течение ближайших дней будут смонтированы еще две станции. Данные экомониторинга будут доступны всем желающим. "Ядрово" входит в перечень пяти мусорных полигонов Подмосковья, которые будут модернизированы и продолжат работать в период действия новой территориальной схемы обращения с отходами в Московской области.

Проект текущей схемы рассчитан на период до 2035 года. В настоящее время в области продолжают работать 15 свалок бытовых отходов.

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