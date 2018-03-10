Более 60% туров по Нижегородской области связаны с народными промыслами

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Более половины туристических маршрутов в Нижегородской области связаны с местами народных художественных промыслов. Об этом сообщила в субботу глава туристической компании "Роза ветров НН" Мария Свиридова в рамках совещания участников проекта "Узоры городов России" на выставке "Интурмаркет-2018", которая проходит с 10 по 12 марта в Москве.

"Наша компания около 20 лет занимается приемом и обслуживанием туристов в Нижегородской области, в том числе на базе круглогодичных сборных туров. Примерно 60% этих туров в той или иной степени содержат элемент знакомства с народными художественными промыслами. Это естественно, потому что Нижегородская область имеет богатые и разнообразные промыслы и эти промыслы вплетены в культуру, историю и экономику региона", - сказала она.

Свиридова отметила, что сейчас в области разрабатываются новые маршруты, связанные с народными художественными промыслами, проходят событийные мероприятия - например, фестиваль гончарного искусства "Город гончаров".

По словам главы компании, одним из самых востребованных турпродуктов в сфере промыслов остаются мастер-классы, однако в последние годы их качество снижается. "Теперь вместо таинства рождения изделия, которое было раньше на глазах туристов и руками туристов, мы имеем довольно скучную и короткую процедуру… Грамотная подача материала - это основное слагаемое успеха, потому что мы работаем с профессионалами, экскурсоводы уже предварительную информацию дали", - отметила она.

"Узоры городов России" - межрегиональный культурно-образовательный проект, охватывающий несколько областей Северо-Западной и Центральной России. Проект реализуется в соответствии с поручением президента РФ о популяризации культурного наследия народов страны. Его цель - развитие межрегионального туризма, поддержка народных промыслов, а также приобщение молодежи к истории и культуре России путем организации экскурсионных и туристических поездок. На данный момент в проект входят 11 регионов, в том числе Вологодская, Ивановская, Костромская, Ярославская области, а также Республика Крым.

Выставка "Интурмаркет" - международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма. В 2017 году выставку посетили более 74,5 тыс. человек. Экспозиции представили 1,43 тыс. участников из 138 стран.