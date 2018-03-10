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В Петербурге завершился ремонт школы с кадетскими классами СК

Общество
10 марта, 16:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, марта. /ТАСС

Занятия в обновленном здании школы №304 начнутся 1 сентября

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Продолжавшийся с 2015 года ремонт школы на улице Черняховского в Санкт-Петербурге с кадетскими классами Следственного комитета (СК) России завершился, ученики приступят к занятиям с 1 сентября, сообщили ТАСС в администрации Центрального района города.

"Сегодня губернатор Петербурга Георгий Полтавченко осмотрел отремонтированное здание школы №304, которая была выведена из эксплуатации в 2014 году. Ремонтные работы там завершились, ученики вернутся в нее с 1 сентября", - сказали в администрации.

В администрации района добавили, что здание закрыли в 2014 году из-за аварийного состояния, а учеников распределили по другим учебным заведениям. "На ремонт школы было выделено из бюджета района 106 млн рублей, еще более 270 млн направлено из бюджета Санкт-Петербурга… Там будут обучаться кадеты под патронатом СК", - отметила собеседница агентства.

Глава управления СК РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус продемонстрировал Полтавченко новое оборудование школы, которое будут использовать в образовательном процессе, в частности электронный тир для обучения кадетов стрельбе, а также класс для изучения основ криминалистики.

Проект "Кадетские классы под патронатом Следственного комитета России" стартовал в школе в 2010 году. Кураторами кадетских классов являются офицеры-преподаватели Санкт-Петербургской Академии Следственного комитета РФ, ведущие спецкурсы по профессии и участвующие в воспитательной работе.

В ходе обучения кадетам преподают как общеобразовательные дисциплины, так и специальные предметы - введение в следственное дело, основы правоохранительной деятельности, основы психологии и конфликтологии, основы межличностных отношений, введение в уголовный процесс, основы уголовного права и другие.

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