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Поезд из Сунжи в Москву запустят к 2020 году

Общество
10 марта, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

В настоящее время из Ингушетии в Москву ходит один прямой поезд из Назрани

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Регулярное железнодорожное сообщение с Москвой из города Сунжа (бывшая станица Орджоникидзевская) запустят в Ингушетии к 2020 году, сообщил ТАСС глава республики Юнус-Бек Евкуров.

"Ездить по новому маршруту поезд начнет к концу 2019 - началу 2020 года. Все зависит от РЖД", - сказал он на международной туристической выставке "Интурмаркет-2018", добавив, что в настоящее время необходима реконструкция железнодорожного участка от Сунжи до Назрани, крупнейшего города республики. В эту реконструкцию будет инвестировано более 2 млрд рублей, сказал Евкуров.

Предусмотрено также строительство в Сунже нового здания железнодорожного вокзала вместо старого здания железнодорожной станции, отметил глава региона.

В настоящее время из Ингушетии в Москву ходит один прямой поезд Назрань - Москва.

XIII Международная туристическая выставка "Интурмаркет-2018" проходит 10-12 марта в Москве, это международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма.

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