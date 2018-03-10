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Около 30 международных рейсов откроют в 2018 году из аэропорта Платов

Общество
10 марта, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Сейчас, согласно данным аэропорта, из Платова выполняются рейсы в Турцию, Индию, ОАЭ, Армению, Чехию, Грузию, Узбекистан, Израиль, Таиланд, Таджикистан

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Около тридцати зарубежных маршрутов запустят из международного аэропорта Ростова-на-Дону Платов в 2018 году, сообщил ТАСС в рамках выставки "Интурмаркет-2018" замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко.

"В этом году маршрутная линейка сильно расширится. Открывается много европейских городов. Авиакомпании активно работают, создают слоты. Я думаю - и как говорит оператор аэропорта компания "Аэропорты Регионов", - около 30 новых маршрутов зарубежных будет открыто в 2018 году", - сказал собеседник агентства.

Старый ростовский аэропорт закрыли 7 декабря 2017 года одновременно с открытием аэропорта Платов, который расположен в 30 км от города. Платов - первая в России воздушная гавань, построенная с нуля после распада СССР, специально к первому в РФ чемпионату мира по футболу. Пассажиропоток старого аэропорта в 2017 году составил 2,7 млн человек, в 2018 году Платов планирует обслужить более 3 млн пассажиров.

С 7 декабря 2017 года по 6 марта 2018 года пассажиропоток Платова составил 652 тыс. 956 человек, что на 16,5% больше показателей старого аэропорта за аналогичный период годом ранее. На внутрироссийских рейсах было обслужено 543 тыс. 775 пассажиров (рост 16,7%), на международных направлениях трафик вырос на 15,8% и составил 109 тыс. 181 человек. Ранее сообщалось, что при достижении пассажиропотока в 5 млн человек начнется строительство второй и третьей очереди аэропорта.

Сейчас, согласно данным аэропорта, из Платова выполняются рейсы в Турцию, Индию, ОАЭ, Армению, Чехию, Грузию, Узбекистан, Израиль, Таиланд, Таджикистан.

Проходящая в Москве 10-12 марта выставка "Интурмаркет" - международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма. В 2017 году выставку посетили более 74,5 тыс. человек. Экспозиции представили 1,43 тыс. участников из 138 стран.

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