Предпроектные работы на отрезке кольцевой линии метро Петербурга начнутся в 2018 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Предпроектные изыскания по второму участку кольцевой линии метро Санкт- Петербурга от станции "Лесная" до станции "Ладожская" начнутся весной текущего года, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко в субботу в эфире радиостанции "Радио России".

"Кольцевая [линия] - это перспектива. Кстати, сегодня ведутся изыскания по самому первому участку от станции "Большой проспект" до станции "Лесная", а весной мы предполагаем начать предпроектные работы по второму участку - от "Лесной" до станции "Ладожская", - сказал Полтавченко.

Он добавил, что "город, к сожалению, в свое время, в частности в 2010 году, наметил перспективную схему развития метрополитена, но не "застолбил" соответствующую землю". "Мы сегодня уже должны четко определить, где пойдет эта кольцевая линия, чтобы обозначить, где будут станции, наклонные ходы, вентиляционные шахты", - отметил глава города.

Полтавченко также отметил, что строительство двух первых станций на еще одной новой линии - Калининско- Красносельской, которые соединит одноименные районы города на юго-западе Петербурга, - планируется завершить к 2022 году. Эти станции будут носить названия "Обуховская" и "Юго-Западная".

Предполагается, что длина кольцевой линии составит примерно 40 км. Она будет включать в себя 20 станций, из них 14 - пересадочных. Сейчас в работе находится участок от строящейся станции "Большой проспект" до станции "Лесная".

На данный момент в петербургской подземке работают пять линий и 67 станций с семью пересадочными узлами. В 2018 году планируется открыть пять новых станций метрополитена - "Новокрестовская", "Беговая", "Шушары", "Проспект Славы" и "Дунайская".