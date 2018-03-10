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Канадец выиграл $25 млн в национальную лотерею

Общество
10 марта, 19:37 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 10, марта. /ТАСС

Утешительный приз в размере $780 тыс. в этом розыгрыше никому не достался

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ОТТАВА, 10 марта. /ТАСС/. Неизвестный пока житель провинции Онтарио выиграл 32 млн канадских долларов ($25 млн) в популярную национальную лотерею Lotto Max. Об этом в субботу сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит по всей стране около десятка подобных розыгрышей.

"Выпавшие номера - 13, 18, 20, 26, 32, 35 и 47. Бонус-число - 12", - уточнили организаторы. На данный момент еще неизвестно, в каком именно городе провинции был продан счастливый квиток. Согласно правилам канадских лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Традиционный утешительный приз в размере одного миллиона канадских долларов ($780 тыс.) в этом розыгрыше не достался никому.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2017 годах, а также в феврале 2018 года были зафиксированы джекпоты в размере $60 млн в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $45-47 млн.

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