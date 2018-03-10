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Новый туристический кластер появится в Карачаево-Черкесии

Общество
10 марта, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Кластер называется "Кислые источники"

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. На территории Карачаево-Черкесской республики (КЧР) планируют построить новый туристический кластер "Кислые источники". Об этом ТАСС сообщил в субботу министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Анзор Эркенов в кулуарах выставки "Интурмаркет-2018", которая проходит в Москве с 10 по 12 марта.

"Ростуризм поддержал идею КЧР по созданию кластера "Кислые источники". Проект предполагает строительство автомобильной дороги от местности Дукка, что близ Архыза на поселок Пхия и из поселка Пхия до Кислых Источникиов. Также планируется открытие санаторно-курортного учреждения, возможно просто гостиницы. Этот проект подали и он одобрен на последнем координационном совещании в Ростуризме", - сказал Эркенов.

Выставка "Интурмаркет" - международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма. В 2017 году выставку посетили более 74,5 тыс. человек. Экспозиции представили 1,43 тыс. участников из 138 стран.

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