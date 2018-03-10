Почти 250 беженцев за сутки вернулись домой в Сирии

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Почти 250 беженцев вернулись домой в сирийских провинциях Хомс, Дамаск и Дэйр-Эз-Зор за минувшие сутки, сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Продолжается работа по возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома вернулось 248 человек, в том числе в провинции Хомс - 16, Дамаск - семь, Дейр-Эз-Зор - 225 человек", - сказал Евтушенко.

"Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 50 сирийцам, в том числе 15 детям", - сообщил генерал.

По его словам, в течение дня фиксировались случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны вооруженных группировок в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск.

"Ситуация в Восточной Гуте остается напряженной. Не прекращаются ежедневные минометные обстрелы жилых кварталов города Дамаск и его пригородов. За прошедшие сутки по столице и ее окрестностям боевиками из Восточной Гуты выпущено 12 мин. Есть разрушения. Погиб один и ранено девять мирных жителей", - напомнил Евтушенко.

Он также напомнил, что с лидерами группировки "Джейш аль-Ислам" достигнуто соглашение по выводу из Восточной Гуты первой очереди непримиримых боевиков. "Накануне вечером 13 боевиков без оружия пересекли пункт пропуска у населенного пункта Эль-Вафидин и под гарантии безопасности российской стороны были перевезены в зону деэскалации "Идлиб" в населенный пункт Кальат-эль-Мудик провинции Хама. Несмотря на положительный сдвиг, достигнутый в переговорном процессе с лидерами незаконных вооруженных формирований, гуманитарным коридором мирные жители воспользоваться не смогли", - заключил начальник Центра.