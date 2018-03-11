Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Fox: покупателей в США напугало появление в продаже новых пайков на случай катастрофы

Общество
11 марта, 1:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, марта. /ТАСС

Ранее на сайте компании Costco появился набор пайков, состоящий из 36 тыс. порций, которых хватит на семью из четырех человек ровно на один год

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Американская торговая сеть Costco представила новые наборы продуктовых пайков, предназначенные для семей на случай стихийного бедствия или катастрофы. Это вызвало опасения потребителей и сомнения в реальности наметившегося снижения напряженности между США и КНДР, сообщил в субботу телеканал Fox News.

Смотрите также

Белый дом: саммита США и КНДР не будет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия

Эксперт: встреча глав США и КНДР будет результативнее с участием лидера Республики Корея

Американские СМИ указывают на выгоды от встречи лидеров США и КНДР и возможные проблемы

Меркель назвала "проблеском надежды" возможность прямого диалога США и КНДР

На сайте Costco набор пайков описан как 36 тыс. порций, которых хватает на семью из четырех человек ровно на один год. Каждая порция содержит около 2 тыс. калорий, срок годности составляет 25 лет при условии хранения в холоде. Стоимость товара определена в $6 тыс. или 17 центов за порцию на одного человека.

"Наслаждайтесь ощущением комфорта от сознания того, что у вас есть основные продукты, которые потребуются вашей семьей, чтобы пережить стихийное бедствие", - гласит реклама товара, доставка которого входит в заявленную цену. В паек включены сухое молоко, порошкообразное картофельное пюре, смеси стручковой фасоли, яблок, макарон и др. Компания обещает гарантию "приватного пакетирования и доставки" до 1,6 тыс. порций прямо к двери дома заказчика.

Как уточняет телеканал, Costco торгует схожими пайками с 2010 года и не раскрывает, повысился ли в последнее время спрос на них в США. По данным телеканала, такой рост произошел ввиду обострения напряженности в начале этого года между США и КНДР. Судя по реакции пользователей соцсетей, потребители растеряны и напуганы появлением новых наборов в розничной продаже во время наметившегося начала прямого диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Логика заключается в том, что с учетом политических заявлений нет смысла запускать в продажу пайки, пригодные на случай применения ядерного оружия против штатов, значит, ретейлер знает то, что неведомо обывателям.

В четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что президент США Дональд Трамп проявил готовность провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако в пятницу она заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Сандерс, Сара Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВКС России выполнили учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал"
2
Российская фигуристка Трусова первой в истории исполнила два четверных прыжка на турнире
3
Times: Великобритания рассматривает вариант бойкота ЧМ-2018 в России
4
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
ЦИК направил заявление в прокуратуру по инциденту с нецензурной бранью Жириновского
7
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама