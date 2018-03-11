Fox: покупателей в США напугало появление в продаже новых пайков на случай катастрофы

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Американская торговая сеть Costco представила новые наборы продуктовых пайков, предназначенные для семей на случай стихийного бедствия или катастрофы. Это вызвало опасения потребителей и сомнения в реальности наметившегося снижения напряженности между США и КНДР, сообщил в субботу телеканал Fox News.

На сайте Costco набор пайков описан как 36 тыс. порций, которых хватает на семью из четырех человек ровно на один год. Каждая порция содержит около 2 тыс. калорий, срок годности составляет 25 лет при условии хранения в холоде. Стоимость товара определена в $6 тыс. или 17 центов за порцию на одного человека.

"Наслаждайтесь ощущением комфорта от сознания того, что у вас есть основные продукты, которые потребуются вашей семьей, чтобы пережить стихийное бедствие", - гласит реклама товара, доставка которого входит в заявленную цену. В паек включены сухое молоко, порошкообразное картофельное пюре, смеси стручковой фасоли, яблок, макарон и др. Компания обещает гарантию "приватного пакетирования и доставки" до 1,6 тыс. порций прямо к двери дома заказчика.

Как уточняет телеканал, Costco торгует схожими пайками с 2010 года и не раскрывает, повысился ли в последнее время спрос на них в США. По данным телеканала, такой рост произошел ввиду обострения напряженности в начале этого года между США и КНДР. Судя по реакции пользователей соцсетей, потребители растеряны и напуганы появлением новых наборов в розничной продаже во время наметившегося начала прямого диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Логика заключается в том, что с учетом политических заявлений нет смысла запускать в продажу пайки, пригодные на случай применения ядерного оружия против штатов, значит, ретейлер знает то, что неведомо обывателям.

В четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что президент США Дональд Трамп проявил готовность провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако в пятницу она заявила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.