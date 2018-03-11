Япония почтила жертв землетрясения 2011 года минутой молчания

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Япония в воскресенье почтила память жертв землетрясения 11 марта 2011 года. Минута молчания объявлена по всей стране в 14:46 по местному времени (08:46 мск), именно в этот момент семь лет назад произошло землетрясение магнитудой 9,0, именуемое здесь Великим восточнояпонским землетрясением.

"Мы сфокусируемся на том, чтобы все пострадавшие смогли вернуться к своей обычной жизни, и ускорим процесс восстановления региона", - сказал в ходе мемориальной церемонии в Токио премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он подчеркнул, что стихийные бедствия - это общая проблема всего международного сообщества, и пообещал продолжить углубление международного сотрудничества, направленного на борьбу с ними. В организованной правительством памятной церемонии в столице также приняли участие члены японской императорской семьи и представители иностранных дипломатических миссий.

Подземный толчок и вызванная им разрушительная волна цунами унесли жизни более 18 тыс. жителей Японии. Сильнее всего от удара стихии пострадал северо-восточный регион страны. Там цунами практически полностью уничтожило многие города в префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима, а также вызвало аварию на АЭС "Фукусима-1", повергшую Японию в ядерный кризис. В результате выхода из строя систем энергоснабжения и охлаждения произошло расплавление ядерного топлива, взрывы водорода и радиоактивное заражение прилегающих районов, работы по ликвидации последствий аварии на АЭС продолжаются до сих пор

За семь лет после трагедии северо-восточный регион страны был практически полностью отстроен заново. Однако до сих пор порядка 73 тыс. человек не могут вернуться в свои родные города.

Правительство Японии обещает ускорить процесс восстановления региона. "Многие люди из префектуры Фукусима все еще вынуждены вести жизнь беженцев. Мы хотим ускорить процесс восстановления региона, чтобы каждая семья как можно скорее могла вернуться в свои дома", - отметил в преддверии годовщины трагедии Абэ.

По всей Японии в это воскресенье проходят памятные мероприятия в связи с годовщиной. Главный телеканал страны, общественное телевидение NHK, с самого утра ведет прямые включения из префектур Иватэ, Мияги и Фукусима. Рассказывается о жизни японских семей, которые семь лет назад были вынуждены бежать из родных домов, но наконец-то смогли вернуться в места, где родились и выросли.