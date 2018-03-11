ВЦИОМ: 69% опрошенных заявляют о готовности голосовать за Путина на выборах президента РФ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Электоральный рейтинг действующего президента РФ Владимира Путина, баллотирующегося на новый срок в порядке самовыдвижения, составляет 69%, его прогнозируемый результат на выборах - 69-73%. Это следует из данных, опубликованных в воскресенье в официальном телеграм-канале Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса, проведенного 5-7 и 9 марта.

"Электоральный рейтинг Владимира Путина, согласно опросным данным, - 69% (такова доля россиян, декларирующих свою готовность отдать голос за действующего президента)", - указывается в материалах исследования.

"Электоральный показатель [кандидата КПРФ, бизнесмена] Павла Грудинина составляет 7%, [лидера ЛДПР] Владимира Жириновского - 5%, [кандидата партии "Гражданская инициатива] Ксении Собчак - 2%, [главы федерального политкомитета партии "Яблоко"] Григория Явлинского - 1%, [лидера партии "Российский общенародный союз"] Сергея Бабурина - 1%, [бизнес-омбудсмена, председателя Партии роста] Бориса Титова - менее 1%, [главы "Коммунистов России"] Максима Сурайкина - менее 1%", - следует из данных опроса.

По данным ВЦИОМ, "прогнозируемый результат Путина составляет 69-73%, Грудинина - 10-14%, Жириновского - 8-12%, Собчак - 2-3%, Явлинского - 1-2%, Бабурина, Титова, Сурайкина - менее 1% у каждого".

Как пояснил ТАСС глава ВЦИОМ Валерий Федоров, в опросе, направленном на определение электорального рейтинга, кроме списка тех, за кого можно проголосовать, присутствуют три дополнительные графы: "испорчу бюллетень", "затрудняюсь ответить" и "не пойду на выборы". "Соответственно, чтобы спрогнозировать, как реально распределятся голоса, мы одну графу должны оставить - "испорчу бюллетень", а тех, кто не определился, и тех, кто не пойдет на выборы, нужно исключить", - добавил собеседник агентства.

По словам Федорова, в этом случае "все голоса, отданные за кандидатов, должны вырасти". "Поэтому в опросе (электоральный рейтинг - прим. ТАСС) все получают меньше, чем в прогнозе (прогнозируемый результат - прим. ТАСС)", - заключил глава ВЦИОМ.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Метод опроса

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5-7, 9 марта 2018 года среди россиян в возрасте от 18 лет.

Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 4 тыс. респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,6%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.