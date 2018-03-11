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МВД поддерживает идею о применении европротокола во всех ДТП без пострадавших

Общество
11 марта, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Самостоятельное оформление ДТП его участниками снизит нагрузку на сотрудников ГИБДД, сказали в МВД

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. МВД России поддерживает идею, озвученную замглавы Минфина Алексеем Моисеевым, о применении европротокола во всех дорожно-транспортных происшествиях без пострадавших. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

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"Госавтоинспекция заинтересована в расширении института европротокола, поскольку самостоятельное оформление ДТП участниками дорожного движения будет способствовать уменьшению нагрузки на сотрудников службы. Это позволит им сосредоточиться на исполнении служебных обязанностей, связанных с профилактикой, выявлением и пресечением правонарушений в области дорожной безопасности", - говорится в ответе МВД на соответствующий запрос ТАСС.

В конце февраля замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил журналистам, что Минфин не исключает в будущем применения европротокола во всех дорожно-транспортных происшествиях без пострадавших.

В настоящее время его применение возможно, если в ДТП нет пострадавших и участвовали только два автомобиля. Корме того, необходимо согласие участников ДТП в том, кто его виновник, и отсутствие вреда какому-либо другому имуществу, кроме автомобилей участников ДТП. Во всех остальных случаях аварию должны фиксировать сотрудники ГИБДД.

Ранее президент РФ подписал закон, повышающий лимит выплат по ОСАГО в рамках европротокола с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, эта норма вступает в силу с 1 июня 2018 года. Второе важное нововведение - возможность оформления европротокола при разногласиях участников ДТП о том, кто виновник, эта норма вступает в силу с 1 октября 2019 года.

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