Крым и Кубань договорились о пятилетнем сотрудничестве в турсфере

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Крым и Краснодарский край подписали соглашение о сотрудничестве в туристической сфере. Стороны договорились в течение пяти лет после открытия Крымского моста вести совместную политику в области туризма, сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма.

Соглашение в рамках международной турвыставки "Интурмаркет-2018" подписали профильные министры: со стороны Крыма - Вадим Волченко и Христофор Константиниди со стороны соседней Кубани.

"Два соседних региона, ставящие туризм в приоритетное направление развития своих экономик, в преддверии масштабного всероссийского события - открытия Крымского моста - в ближайшие пять лет намерены вести скоординированную политику в области развития туризма, индустрии гостеприимства и межрегионального сотрудничества", - говорится в сообщении. Автомобильная часть Крымского моста, который соединит полуостров с остальной Россией, по плану должна быть введена до конца 2018 года.

Регионы договорились, в частности, способствовать развитию экскурсий и отдыха организованных туристических групп, сотрудничать в организации единой сети туристских маршрутов. "Не останутся в стороне и такие важные вопросы как лоббирование вопросов снижения стоимости внутренних авиаперелетов и легализации туристического бизнеса", - отмечено в сообщении.

Выставка "Интурмаркет" - международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма. В 2017 году выставку посетили более 74,5 тыс. человек., экспозиции представили 1,43 тыс. участников из 138 стран.

В министерстве уточнили ТАСС, что в рамках выставки проходят также презентации санаторно-курортного потенциала Крыма. "Все дороги ведут в Крым" - под таким названием работает единый крымский стенд, на котором представлены администрации курортных регионов полуострова, средства размещения, предприятия турбизнеса Ялты, Алушты, Евпатории, Судака, Сак, Бахчисарайского и Черноморского районов", - уточнили в пресс-службе.

Стройка века

Мост в Крым - самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун и выходит на крымский берег. Мост включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта (в ценах соответствующих лет) составляет 227,92 млрд рублей. В нее входят затраты подрядчика проекта ООО "Стройгазмонтаж" и затраты заказчика строительства ФКУ Упрдор "Тамань".