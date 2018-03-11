Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал об инциденте перед открытием Олимпиады в Сочи в 2014 году, который был воспринят им и спецслужбами как реальная угроза теракта, однако оказался "пьяной выходкой" пассажира самолета. Подробностями инцидента он поделился в интервью для телефильма Андрея Кондрашова "Путин", опубликованного в соцсетях.

"Где-то в середине пути (на церемонию открытия Олимпиады в Сочи - прим. ТАСС) адъютант мне передал телефон, звонил один из руководителей штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр, - сказал Путин. - И докладывает: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул. Захватчики самолета требуют посадки в Сочи".

Было принято решение поднять в воздух истребители и сопровождать этот лайнер. Регламенты безопасности, которые могли быть применены в отношении самолета с бомбой, следовавшего в Сочи, подразумевали даже такие меры, как его уничтожение в воздухе. Однако через некоторое время Путину, по его словам, вновь позвонили и доложили, что имела место "пьяная выходка" одного из пассажиров, а самолет изменил курс и летит в Турцию.