Путин рассказал, что принял обстрел своего вертолета в Чечне в 2000 году за салют

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Вертолет президента РФ Владимира Путина во время его поездки в Чечню 31 декабря 1999 года - 1 января 2000 года, когда он только стал и. о. главы государства, подвергся обстрелу. Об этом говорится в телефильме Андрея Кондрашова "Путин", опубликованном в соцсетях.

"Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Летчики сказали: "Какой салют? Мы под обстрелом", - рассказал Путин в интервью для фильма, говоря о своей поездке в Гудермес. Как уточнил автор телефильма, в тот момент было официально объявлено о сложностях с погодными условиями для посадки вертолета, однако "мало кто знает, что президентский борт был тогда атакован".

В свою очередь, глава "Роснефти" Игорь Сечин, который в 1999-2008 годах занимал пост замруководителя администрации президента РФ, сообщил в фильме, что Путин тогда "приказал подготовить резервный вариант" проезда на машинах. По словам Сечина, дороги были заминированы, и "на обратном пути сработал фугас". "По счастливой случайности никто не пострадал и даже не стали об этом рассказывать", - уточнил, в свою очередь, автор телефильма.

Путин на Новый год в 2000 году посетил Гудермес, поздравил военнослужащих Объединенной группировки федеральных войск и вручил награды.