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Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома в Краснодаре получат по 10 тыс. рублей

Общество
11 марта, 15:29 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 11, марта. /ТАСС

На срок ремонтно-восстановительных работ жильцам дома обеспечат также проживание в гостинице

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© Виталий Тимкив/ТАСС

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Власти Краснодара выплатят единовременную материальную помощь жильцам дома, в котором накануне произошел взрыв газа. Помощь составит 10 тыс. рублей на семью, сообщили в пресс-службе мэрии города в воскресенье.

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"Всем жильцам четвертого подъезда (20 квартир) - и владельцам, и тем, кто арендовал квартиры - будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на семью", - рассказали в пресс-службе.

Здесь также отметили, что проживание в гостинице всем, кому это необходимо, обеспечат на весь срок ремонтно-восстановительных работ. "На тот срок, который потребуется для восстановления жилья", - подчеркнул представитель пресс-службы.

В субботу в свои квартиры смогли вернуться жильцы трех из четырех подъездов дома. Живущим в четвертом подъезде, который частично разрушился, предложили переночевать в гостинице, вернуться в квартиры они пока не могут. Взрыв газовоздушной смеси произошел на пятом этаже жилого дома на улице Славянской, 75. По последним данным, пострадали семь человек, в том числе двое детей девяти и 12 лет.

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Краснодарский край Взрыв бытового газа в жилом доме в Краснодаре
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