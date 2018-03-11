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Путин считает, что время вылечило раны русских после Великой Отечественной войны

Общество
11 марта, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Глава государства отметил, что нужно бережно относиться к истории и не допускать никаких подмен

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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что русские люди не испытывают ненависти к немцам после Великой Отечественной войны. При этом глава государства уверен, что прошлое нужно помнить и не допускать исторических подмен.

"У меня такое чувство, что в русском народе нет какой-то ненависти к Германии, немцам, нет внутреннего отторжения. Время, как говорится, лечит все раны", - сказал Путин в интервью журналисту Андрею Кондрашову в фильме "Путин", опубликованном в социальных сетях.

Президент признался: "Я не сторонник того, чтобы заставлять все поколения немцев посыпать голову пеплом и бить себя веригами за то ужасное прошлое, которое пережила их страна, вся Европа, весь мир, за прошлое, связанное с нацизмом, с фашизмом".

При этом глава государства уверен: "Конечно, мы все должны, делая выводы из прошлого, ничего подобного в будущем не допускать". "Мы должны очень бережно относиться к истории, к ее чистоте, не позволять ничего передергивать в этой истории, не допускать никаких подмен", - подчеркнул российский лидер.

Он высоко оценил поступок Герхарда Шредера, который, будучи канцлером ФРГ, привез на празднование Дня Победы в Россию группу ветеранов, которые воевали тогда против Советского Союза. "Люди, которые смотрели друг на друга через прицелы, которые стреляли друг в друга, теперь встретились совсем в другом мире с осознанием общего будущего Европы, общего будущего мира, с идеями о необходимости поддерживать этот мир. Мне кажется, это очень символично и правильно", - отметил Путин.

Семейные истории

В фильме президент также рассказал о семейных историях времен Великой Отечественной войны: "Поскольку у мамы на руках был маленький ребенок, три годика ему было, она ходила к отцу в госпиталь, и он тайком передавал ей свою пайку. Она ее прятала, уносила домой, чтобы самой выжить и ребенка прокормить. Потом сестры стали замечать, что он теряет сознание, падает в голодные обмороки. Они поняли, что происходит, и перестали ее пускать".

Он вспомнил и о том, как погиб его брат Виктор: "В это время с целью спасти детей забирали, помещали их в небольшие детские дома и пытались вывезти на Большую землю. Но, к сожалению, там ребенок заболел и от дифтерита умер". Виктор Путин погиб зимой 1942 года, Владимир Путин родился 7 октября 1952 года.

Президент рассказал, как его отец Владимир Путин спас его мать Марию. "Мама осталась одна, и как только отец смог ходить, он пришел ее навестить и увидел, что она лежит уже рядом с вынесенными из подъезда трупами. Регулярно был такой обход печально-трагический, когда выносили умерших людей, потому что не было сил ни у кого выносить умерших", - поделился глава государства.

"Он подошел к ней, приложился ухом и говорит санитарам: "Она же жива еще!". На что получил ответ: "Она по дороге дойдет, она уже не выдержит". Он, как тогда рассказывал, с помощью костылей и известного набора русских слов заставил санитаров поднять мать назад. Он ее выходил, она осталась жива", - рассказал глава государства.

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Шрёдер, Герхард Путин, Владимир Владимирович
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