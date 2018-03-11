Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин признался, что выбирает в друзья тех, кто не способен на предательство

Общество
11 марта, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Глава государства также поделился историей знакомства с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что не умеет прощать только предательство, а в друзья выбирает тех, кто не способен на такой поступок.

В интервью журналисту Андрею Кондрашову в фильме "Путин", опубликованном в социальных сетях, глава государства утвердительно ответил на вопрос, умеет ли он прощать. "Но не все", - подчеркнул Путин и уточнил, что не умеет прощать предательство.

Смотрите также

Шредер рассказал, что Путин сильнее его в спорте, за исключением тенниса

Путин рассказал, что обсуждает с дочерьми некоторые вопросы развития России

Путин отметил редкую способность россиян к самопожертвованию

"По большому счету, не могу пожаловаться на то, что я сталкивался с каким-то серьезным событием, которое можно было бы назвать предательством. В моей жизни такого не было", - сказал Путин. Отвечая на вопрос о причинах такой ситуации, глава государства предположил: "Может быть, я выбирал таких людей, которые на это не способны".

Президент России и экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в фильме рассказали историю своего знакомства в 2000 году. По словам Путина, он пригласил Шредера "во вновь построенную небольшую баньку". Лидеры пили пиво, когда им доложили о пожаре в здании.

"Герхард, нам пора отсюда валить, потому что мы горим. Ответ его меня удивил", - признался Путин. А Шредер уточнил, что тогда решил сначала допить пиво. "Это было необычно, наверное, так по-немецки - с пивом надо закончить, потом все остальное", - с улыбкой заметил президент.

Шредер же уверен, что его поступок очень понравился российскому лидеру. "После этого у нас возникла не только политическая, но и личная дружба", - объяснил он. Экс-канцлер подчеркнул, что несмотря на возрастающую критику главы российского государства на Западе, не собирается пересматривать свое отношение к нему. "Я не собираюсь этого менять, вынужден иметь дело с критикой, но это для меня не проблема", - заверил Шредер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шрёдер, Герхард Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Саратовской области предотвращен теракт
2
Путин: гибель подлодки "Курск" стала проявлением общего плачевного состояния армии
3
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
4
Путин признался, что выбирает в друзья тех, кто не способен на предательство
5
Путин: возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах
6
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама