Путин признался, что выбирает в друзья тех, кто не способен на предательство

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что не умеет прощать только предательство, а в друзья выбирает тех, кто не способен на такой поступок.

В интервью журналисту Андрею Кондрашову в фильме "Путин", опубликованном в социальных сетях, глава государства утвердительно ответил на вопрос, умеет ли он прощать. "Но не все", - подчеркнул Путин и уточнил, что не умеет прощать предательство.

"По большому счету, не могу пожаловаться на то, что я сталкивался с каким-то серьезным событием, которое можно было бы назвать предательством. В моей жизни такого не было", - сказал Путин. Отвечая на вопрос о причинах такой ситуации, глава государства предположил: "Может быть, я выбирал таких людей, которые на это не способны".

Президент России и экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в фильме рассказали историю своего знакомства в 2000 году. По словам Путина, он пригласил Шредера "во вновь построенную небольшую баньку". Лидеры пили пиво, когда им доложили о пожаре в здании.

"Герхард, нам пора отсюда валить, потому что мы горим. Ответ его меня удивил", - признался Путин. А Шредер уточнил, что тогда решил сначала допить пиво. "Это было необычно, наверное, так по-немецки - с пивом надо закончить, потом все остальное", - с улыбкой заметил президент.

Шредер же уверен, что его поступок очень понравился российскому лидеру. "После этого у нас возникла не только политическая, но и личная дружба", - объяснил он. Экс-канцлер подчеркнул, что несмотря на возрастающую критику главы российского государства на Западе, не собирается пересматривать свое отношение к нему. "Я не собираюсь этого менять, вынужден иметь дело с критикой, но это для меня не проблема", - заверил Шредер.