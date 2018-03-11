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Минздрав Чувашии опроверг информацию, что врачи вместо приема пациентов отмечали 8 Марта

Общество
11 марта, 15:48 UTC+3

По словам главного врача больницы №2 в Чебоксарах, медики собрались в кабинете заведующей отделением, когда пациентов, ожидающих приема, не было

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ТАСС, 11 марта. Министерство здравоохранения Чувашии опровергло информацию, что врачи больницы №2 в городе Чебоксары отмечали 8 Марта вместо того, чтобы принимать пациентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что в канун 8 Марта врачи ушли праздновать до окончания рабочего дня, оставив в коридорах ожидающих приема пациентов. Одна из пациенток рассказала, что медики собрались в кабинете заведующей, где праздновали и выпивали.

"По нашим данным, ожидающих приема пациентов не было. В СМИ о якобы имевшем место инциденте сообщила женщина, которая пришла на прием без записи, однако получила всю необходимую помощь", - сказала собеседница агентства.

Как рассказала ТАСС главный врач больницы Лидия Веденеева, 7 марта в женской консультации, куда обратилась пациентка, врачи действительно отмечали праздник, однако делали это в отсутствие пациентов и алкоголя не употребляли.

"Врачи действительно собрались в кабинете у заведующей на чаепитие в честь 8 Марта. Никакого алкоголя там не было. К тому времени первая смена уже приняла всех пациентов по записи, ни одной пациентки, которая бы ожидала приема, не было. В этот момент на прием пришла женщина без предварительной записи, которой нужно было сдать анализы. Ее отправили в процедурный кабинет, где попросили немного подождать, пока придет акушерка. Акушерка находилась в кабинете заведующей женской консультации. Как только пациентка дошла до кабинета заведующей, акушерка спустилась и оказала весь спектр услуг пациентке", - сообщила главврач.

По ее словам, женщина снимала все происходящее на мобильный телефон. "По видео также можно понять, что на столе у врачей был только торт. Никаких очередей в больнице не было", - подчеркнула Веденеева, добавив, что врачи выполнили все свои обязанности по отношению к женщине.

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