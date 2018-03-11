Путин рассказал, что обсуждает с дочерьми некоторые вопросы развития России

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что обсуждает с дочерьми некоторые вопросы развития страны.

"Они очень любят свою страну, они гордятся ей, они думают о том, что и как сделать лучше, говорят со мной постоянно об этом", - сказал он в новом фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин", который выложен в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

На вопрос журналиста, требователен ли Путин к своим дочерями так же, как и его родители были требовательны к нему, президент сказал: "Наверное, но, может быть, не всегда. Но быть требовательным - это не значит не любить".

"Я знаю, что мои родители меня очень любили, я жил в атмосфере любви, это было для меня очевидным. Они всех себя не посвящали мне, но они старались создавать условия, чтобы я мог нормально расти и развиваться, получить хорошее образование, они были заточены на мои будущие жизненные успехи и результаты", - рассказал президент.

"Я того же желаю и своим дочерям. Они стараются, они много работают. Я в этом смысле очень доволен, как они относятся к труду - они такие трудоголики", - отметил Путин.

Детские годы

Часть фильма посвящена детству нынешнего президента, в этой ленте своими воспоминаниями, в частности, делится и его классный руководитель Вера Гуревич, которая дружила с родителями Владимира Путина. Так, она рассказала, что отец Владимир Спиридонович порой называл своего сына разгильдяем и критиковал за то, что тот тратил свободное время не на обучение музыке, а на занятия борьбой.

"Было такое, - признал глава государства. - Все родители хотят своим детям лучшего. Они люди простые, из рабочей среды, у них были свои представления об основах воспитания, но они думали и об эстетическом воспитании".

Президент рассказал, что "ни разу от отца не слышал, чтобы он выругался матом, несмотря на крутой характер". "У простых, рядовых людей в значительной степени очень правильные, из поколения в поколение передающиеся ценности. И в этом значительная сила всего нашего народа", - добавил он.

Вспоминая о своем детстве, Путин рассказал, что до шестого класса его не принимали в пионеры за то, что хулиганил и отставал в учебе.

"Хулиганил, не принимали в пионеры. А потом приняли, стал заниматься борьбой, самбо, потом дзюдо, и начал постепенно меняться, начал лучше учиться. В общем, многое изменилось", - сказал он. Путин добавил, что его увлечение спортом началось с бокса, "но там мне нос сломали, и пока он заживал, я переориентировался на борьбу".

Глава государства вспомнил историю, которая произвела на него впечатление. "Спускался по лестнице, увидел крысу, начал ее гонять, загнал в какой-то угол. Она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала - она еще прыгала с лестницы на лестницу, с перелета на перелет, пытаясь прыгнуть мне на голову", - рассказал Путин, сделав вывод, что "это все должны иметь в виду - лучше никогда никого в угол не загонять".