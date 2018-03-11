Путин рассказал, что его дед работал поваром у Ленина и Сталина

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, как его дед по отцовской линии Спиридон Путин работал поваром у Владимира Ленина и Иосифа Сталина, а дед по материнской линии в годы Первой мировой войны проявил сострадание к врагу.

"Да, дед поваром работал сначала у Ленина, а потом у Сталина в одной из подмосковных дач в Горках", - рассказал Путин в новом фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин", который выложен в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Сам президент, по его словам, в этих резиденциях не был, "но отец рассказывал, что когда еще дед со Сталиным работал, он ездил туда к нему в гости, и его пускали туда, он наблюдал всю эту жизнь". Путин рассказал, что после смерти Сталина дед Спиридон работал и жил со своей супругой в Ильинском, где располагался дом отдыха московского горкома КПСС. "Удивительно, что их не репрессировали. Видимо, наоборот, ими дорожили, понимая, что это люди, которые не подведут", - отметил Путин.

Вспоминая о деде по материнской линии Иване Шеломове, президент рассказал, что тот воевал в годы Первой мировой войны на русско-австрийском фронте. "Он увидел, что в него из окопа напротив целится солдат армии противника, и дед выстрелил первый", - рассказал Путин. Продолжением этой истории в документальном фильме поделился режиссер Никита Михалков. Он рассказал, что Иван Шеломов, услышав из вражеского окопа стоны раненого австрийца, не добил его выстрелом, а переполз к нему и перевязал ему рану, а тот в благодарность поцеловал ему руку.

"И вот это сострадание свойственно русскому человеку. Я думаю, что это очень характерная часть нашего общего менталитета", - подвел итог этой истории Путин.