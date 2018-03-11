Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин рассказал, что его дед работал поваром у Ленина и Сталина

Общество
11 марта, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Глава государства также поделился историей о том, как его дед по материнской линии воевал в годы Первой мировой войны на русско-австрийском фронте

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, как его дед по отцовской линии Спиридон Путин работал поваром у Владимира Ленина и Иосифа Сталина, а дед по материнской линии в годы Первой мировой войны проявил сострадание к врагу.

"Да, дед поваром работал сначала у Ленина, а потом у Сталина в одной из подмосковных дач в Горках", - рассказал Путин в новом фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин", который выложен в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". 

Сам президент, по его словам, в этих резиденциях не был, "но отец рассказывал, что когда еще дед со Сталиным работал, он ездил туда к нему в гости, и его пускали туда, он наблюдал всю эту жизнь". Путин рассказал, что после смерти Сталина дед Спиридон работал и жил со своей супругой в Ильинском, где располагался дом отдыха московского горкома КПСС. "Удивительно, что их не репрессировали. Видимо, наоборот, ими дорожили, понимая, что это люди, которые не подведут", - отметил Путин.

Вспоминая о деде по материнской линии Иване Шеломове, президент рассказал, что тот воевал в годы Первой мировой войны на русско-австрийском фронте. "Он увидел, что в него из окопа напротив целится солдат армии противника, и дед выстрелил первый", - рассказал Путин. Продолжением этой истории в документальном фильме поделился режиссер Никита Михалков. Он рассказал, что Иван Шеломов, услышав из вражеского окопа стоны раненого австрийца, не добил его выстрелом, а переполз к нему и перевязал ему рану, а тот в благодарность поцеловал ему руку.

"И вот это сострадание свойственно русскому человеку. Я думаю, что это очень характерная часть нашего общего менталитета", - подвел итог этой истории Путин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ленин, Владимир Ильич Сталин, Иосиф Виссарионович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Саратовской области предотвращен теракт
2
Путин: гибель подлодки "Курск" стала проявлением общего плачевного состояния армии
3
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
4
Путин признался, что выбирает в друзья тех, кто не способен на предательство
5
Путин: возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах
6
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама