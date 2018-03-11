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Путин рассказал, что Меркель иногда присылает ему в подарок немецкое пиво

Общество
11 марта, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Речь идет о хмельном напитке, который производится на заводе в городе Радеберг

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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что иногда получает в подарок от канцлера Германии Ангелы Меркель полюбившееся ему во времена работы в ГДР пиво.

Ранее в книге "От первого лица" глава государства рассказывал, что во время работы в Дрездене в 1980-х годах он с семьей или коллегами часто ездил в маленький город Радеберг, где был один из лучших пивных заводов в Восточной Германии.

Речь о любимом пиве Путина пойдет среди других тем во второй части фильма Андрея Кондрашова "Путин". Первая часть фильма размещена в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Мне [канцлер ФРГ] Ангела [Меркель] время от времени [присылает] несколько бутылочек радебергского пива", - признался Путин в сюжете, анонсирующем вторую часть фильма.

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