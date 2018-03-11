МЧС РФ установило учебный комплекс "Штурм" сербским спасателям

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Учебный комплекс "Штурм" установлен в Сербии, в Российско-сербском гуманитарном центре в городе Ниш, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Новый учебно-тренировочный комплекс "Штурм" от МЧС России установлен в Российско-сербском гуманитарном центре в городе Ниш. Подготовку на нем будут проходить все спасатели и пожарные Сербии", - сказали в ведомстве.

Комплекс представляет собой многофункциональный симулятор ситуаций, которые могут возникать на пожарах. В нем создаются условия, максимально приближенные к реальным. "Комплекс оснащен пунктом управления, позволяющим варьировать упражнения и избегать трафаретов - все должно быть как в жизни", - уточнили в МЧС.

В комплексе будут тренироваться в том числе спасатели-новички: на этом симуляторе они будут сдавать экзамен.

"Руководство чрезвычайных служб соседних балканских стран уже высказало свою заинтересованность в этой подготовке", - подчеркнули в российском министерстве.