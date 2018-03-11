Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС РФ установило учебный комплекс "Штурм" сербским спасателям

Общество
11 марта, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Подготовку на этом комплексе будут проходить все спасатели и пожарные Сербии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Учебный комплекс "Штурм" установлен в Сербии, в Российско-сербском гуманитарном центре в городе Ниш, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Новый учебно-тренировочный комплекс "Штурм" от МЧС России установлен в Российско-сербском гуманитарном центре в городе Ниш. Подготовку на нем будут проходить все спасатели и пожарные Сербии", - сказали в ведомстве.

Комплекс представляет собой многофункциональный симулятор ситуаций, которые могут возникать на пожарах. В нем создаются условия, максимально приближенные к реальным. "Комплекс оснащен пунктом управления, позволяющим варьировать упражнения и избегать трафаретов - все должно быть как в жизни", - уточнили в МЧС.

В комплексе будут тренироваться в том числе спасатели-новички: на этом симуляторе они будут сдавать экзамен.

"Руководство чрезвычайных служб соседних балканских стран уже высказало свою заинтересованность в этой подготовке", - подчеркнули в российском министерстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Сербия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Саратовской области предотвращен теракт
2
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
3
Васильев: Биатлонист Шипулин невыразительно прошел последний круг масс-старта на этапе КМ
4
Путин: возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах
5
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
6
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
7
Игорь Матвиенко и "Фабрика" выпустили песню-частушку "Вова-Вова"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама