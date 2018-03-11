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Собянин: президент стал более открытым и простым в общении

Общество
11 марта, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Мэр Москвы уточнил, что у Владимира Путина "не пропало желание лично вникать в проблемы"

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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о своих впечатлениях от личного общения с президентом России Владимиром Путиным.

"Поразительно, но за эти годы он [Путин] стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта он принимает решения быстро и адекватно", - написал мэр столицы на своем персональном сайте в воскресенье.

Придя к власти "во времена разгула популистской политики государства", Путин знает цену обязательствам и дает обещания, "только убедившись, что они выполнимы", считает столичный градоначальник.

"Сегодня вопреки падению цен на нефть и санкциям Россия выстояла и движется вперед", - добавил Собянин.

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