Ингушетия приняла участие в благотворительной акции "Турбизнес с открытым сердцем"

МОСКВА, 11 марта./ТАСС/. Ингушетия на туристической выставке "Интурмаркет" разыграла туры и путевки по республике в рамках благотворительной акции "Турбизнес с открытым сердцем". Вырученные средства пойдут на помощь пациентке хосписа "Дом с маяком", сообщили в пресс-службе постпредства региона при президенте России.

"Мы разыграли туры и путевки по республике - на знаменитый курорт "Армхи", военно-патриотические туры в Малгобекский район, к сохраненным древним памятникам. Задача акции - привлечь к благотворительности всех, кто так или иначе связан с туризмом: и потребителей, и, главное, организаторов путешествий - туроператоров и турагентов. Все вырученные средства пойдут на помощь неизлечимо больной девушке с ДЦП Лере Цибисовой, пациентке хосписа "Дом с маяком", которой необходимо приобрести гастростому и подъемник", - сказал глава комитета Ингушетии по туризму Беслан Хамхоев.

По его словам, в рамках акции на стенде региона состоялся час благотворительности, во время которого организовали выставки-продажи ингушских сувениров, выступления мастеров искусств и аукцион туров и путевок по Ингушетии.

"На аукционе можно было приобрести картины из керамики и сувениры в виде ингушских башен и брелоков, выполненные ингушскими мастерами декоративно-прикладного искусства, а также изделия из рыбьей кожи "Шади". Все гости и посетители прямо на стенде могли попробовать и купить экологически чистую гастрономическую продукцию - горный мед, минеральную воду и фруктовые напитки "Ачалуки", местную халву и яблоки. Для тех, кто сегодня станет обладателем лотов с ингушскими товарами, это возможность и помочь больному ребенку, и приобрести уникальные вещи по сниженной цене", - отметил Хамхоев.

XIII Международная туристическая выставка "Интурмаркет-2018" проходит 10 - 12 марта в Москве и является международной площадкой для презентации туристического потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения.

День благотворительности в рамках российского выставочного пространства "Интурмаркет" проходит уже во второй раз. В прошлом году силами турбизнеса удалось собрать более 200 тыс. рублей. Средства пошли на приобретение специального оборудования для детей, ограниченных в движении по состоянию здоровья.