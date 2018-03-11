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СМИ: более 30 тыс. фермеров проводят акцию протеста в Мумбаи

Общество
11 марта, 19:20 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 11, марта. /ТАСС

Участники акции требуют снизить налоги и повысить закупочную цену на сельхозпродукцию

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 марта. /ТАСС/. Около 34 тыс. фермеров из штата Махараштра прошли в воскресенье по улицам города Мумбаи, требуя снизить налоги. Как сообщает телеканал NDTV, фермеры и крестьяне, многие из которых несут красные флаги с серпом и молотом, призывают власти штата прекратить "антикрестьянскую политику".

Протестующие намерены в понедельник окружить законодательное собрание штата Махараштра, чтобы не позволить никому покидать здание или выходить в него, пока их требования не будут выполнены. Протестующие требуют отмены несправедливых, по их мнению, налогов, повышения закупочной цены на сельхозпродукцию, отмены долгов по счетам за электроэнергию и ряд других уступок от властей.

Полиция Мумбаи заявила, что не допустит беспорядков. При этом мэрия города предупреждает, что в понедельник транспорт может ходить с перебоями из-за акции протеста.

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