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В Мексике открылся памятник ученому Юрию Кнорозову, расшифровавшему письменность майя

Общество
11 марта, 21:41 UTC+3 МЕРИДА корр. ТАСС, Иван Валюк

Автором монумента стал скульптор Рейнальдо Болио Суарес

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© Иван Валюк/ТАСС

МЕРИДА /Мексика/, 11 марта. /Спец. корр. ТАСС Иван Валюк/. Памятник русскому ученому Юрию Кнорозову, сумевшему расшифровать письменность древних майя, был открыт в воскресенье в городе Мерида. Монумент находится у входа в конгресс-центр Siglo XXI рядом с Большим музеем мира майя, его автором стал мексиканский скульптор Рейнальдо Болио Суарес, известный под псевдонимом Пачелли.

На лицевой стороне стелы с высоким рельефом изображен в полный рост Кнорозов, держащий на руках кошку, а на тыловой - иероглифы майя. Общая высота монумента составляет порядка трех метров с учетом метрового постамента. Памятник сделан по мотивам черно-белой фотографии ученого, на которой он запечатлен с любимой кошкой Асей.

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Таким образом Кнорозов "словно возвращается в Мексику, потому что его здесь очень уважают и любят", сказала корреспонденту ТАСС его ученица, доктор наук Галина Ершова, возглавившая церемонию открытия монумента. "Создание памятника заняло около полугода, были использованы современные материалы, которые выдерживают большие температуры и прочие виды воздействия", - добавила она. По словам Ершовой, работы оплатили Мезоамериканский центр имени Кнорозова и другие представители российской стороны.

На постаменте закреплена гранитная табличка с датами жизни ученого (1922-1999) и указанием о сделанном им открытии на двух языках. На ней также выбиты слова, сказанные Кнорозовым по-испански на церемонии вручения ордена Ацтекского орла за исключительные заслуги перед Мексикой: "Сердцем я всегда остаюсь мексиканцем".

В конгресс-центре Siglo XXI в эти дни проходит международная книжная ярмарка, куда Россия приглашена как почетный гость. Открытие памятника стало первым из серии мероприятий, посвященных Кнорозову на этом культурном форуме. В их число также вошли показ документального фильма о его жизни, лекция о вкладе ученого в дешифровку письменности майя и фотовыставка.

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