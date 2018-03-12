Президентская библиотека расскажет о переезде в Москву век назад советских властей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президентская библиотека расскажет о 100-летии переезда советского правительства и переноса столицы в Москву на открывающейся в понедельник выставке "Путешествие из Петрограда в Москву. 1918". Также специалисты проведут специальный цикл мультимедийных уроков для учащихся старших классов средних школ, гимназий, лицеев.

В марте 1918 года Москва во второй раз за свою историю стала столицей России. 100 лет назад переезд советского правительства из Петрограда в Москву провели тайно, а постановление о "временном" переносе столицы, принятое на IV Всероссийском съезде Советов, стало неожиданностью для всей страны.

"Легко ли было покинуть Петроград? Как осуществлялся переезд? Как Москва вновь превратилась в столицу? Этим темам посвящена выставка Президентской библиотеки", - рассказали ТАСС в пресс-службе библиотеки.

"Разгрузка" старой столицы

По мнению специалистов, неизвестно, был бы Петроград оставлен правительством в 1918 году, если бы не "разгрузка" (специфический термин того времени, означает сокращение числа горожан и вывод предприятий из города) и эвакуация 1915-1917 годов: город надлежало покинуть в случае военной опасности.

К 1914 году он был перенаселен и переполнен промышленными предприятими, возникли проблемы со снабжением продовольствием и топливом, которые с началом Первой мировой войны только усилились. В 1915 году появляются первые идеи "разгрузки" столицы. Активные меры предпринимает Временное правительство: осенью 1917 из Петрограда выводится ряд крупных заводов, а также часть населения.

На начало ноября планируется эвакуация важнейших государственных учреждений в Москву и другие крупные города, но события 25 октября - 7 ноября меняют планы. Однако эстафету по устройству переезда вскоре перенимает советская власть, организуя специальную комиссию по эвакуации Петрограда.

"Советское правительство, учрежденное в ноябре 1917 года, первоначально расположилось в Смольном. Но оставаться в Петрограде Совнаркому было действительно опасно: к границе приближались кайзеровские войска, в самом городе активизировались контрреволюционные силы. Лучшим выходом было переехать в более безопасное место, которым и стала Москва", - отметил собеседник агентства.

Тайный переезд

В феврале 1918 года управляющий делами Совнаркома Владимир Бонч-Бруевич представил Владимиру Ленину идею переезда в Москву, и тот ее полностью поддержал.

Переезд, чтобы не привлекать внимание противников советской власти, организуется и проводится в условиях глубокой конспирации. В начале марта под предлогом участия в IV Всероссийском съезде Советов из Петрограда отбывают несколько составов с делегатами. Затем город покидает Ленин.

Местом отправления становится неприметная петроградская платформа "Цветочная".

16 марта IV Чрезвычайный съезд Советов выносит постановление о "временном" переносе столицы в Москву. Она становится столицей лишь с 1924 года с принятием Конституции СССР, но фактически - с конца 1918, когда в ней налаживается полноценная административно-политическая жизнь.

Документы свидетельствуют, что главной трудностью становится нехватка служебных помещений и жилых квартир. Кремль отнюдь не сразу приобретает лоск правительственной резиденции. Первые несколько лет многие советские руководители, а часто и целые комиссариаты, размещаются в номерах бывших фешенебельных гостиниц.

В центре Москвы, в непосредственной близости от Кремля для наркоматов и их сотрудников реквизируются частные особняки, городские усадьбы, здания учебных заведений, расселяются доходные дома. Как писал Бонч-Бруевич в августе 1918 года, "уж очень тесно стало в Москве, а зимой еще теснее будет".

Например, подразделения одного лишь комиссариата земледелия в середине года размещались по 32 адресам.

К концу 1918 года комиссариаты занимают более тридцати зданий по всему городу, а ВЦИК и Совнарком располагаются в кремлевском здании Сената (Первый корпус) в Кремле. После того, как председатель Совнаркома Ленин переезжает в Кремль, он снова становится первой резиденцией главы государства и правительства.

В 1918 году приходится ремонтировать и реставрировать исторические здания, заселять служащих, организовывать систему охраны, бороться с антисанитарией и вспышками эпидемий.

Постепенно Кремль становится в ряд лучших правительственных резиденций мира.

С 1965 года он перестает быть местом заседаний правительства, для этих целей в том же году строится Дом Советов СССР (теперь - Дом правительства РФ).

Уроки истории

О переезде властей, начале работы в Москве рассказывают архивные документы, воспоминания участников и предметы той эпохи на выставке Президентской библиотеки.

Историю Московского Кремля - важнейшего общественно-политического и историко-художественного комплекса России - представят в цикле мультимедийных уроков, которые пройдут до 8 июня 2018 года.

На занятиях школьники не только узнают многовековую историю одного из главных символов страны, но и смогут проследить, как Москва приобретала столичный статус, а Кремль становился главной правительственной резиденцией.

Кроме того, запланированы электронное голосование, дискуссия и творческое задание, во время которого, сравнив царскую Москву и Санкт-Петербург, ребята смогут понять, в чем состоит сходство и различие двух столиц России. Проверить полученные знания помогут вопросы специальной викторины.

"Мультимедийные уроки способствуют популяризации знаний об истории нашей страны, стимулируют школьников к аналитической работе, позволяют сделать процесс обучения более интересным, интерактивным и максимально продуктивным", - считают специалисты.

Занятия проводятся бесплатно.