Всероссийский Год волонтера откроют в КБР презентацией ресурсного центра

НАЛЬЧИК, 12 марта. /ТАСС/. Всероссийский Год добровольца (волонтера) торжественно откроют в Кабардино-Балкарии (КБР) в понедельник в государственном университете республики презентацией регионального ресурсного центра по поддержке и развитию движения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и по делам молодежи республики.

"В Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) состоится ряд мероприятий, приуроченных к открытию Года волонтеров. В том числе состоится и торжественная церемония открытия регионального ресурсного центра по поддержке и развитию добровольческого (волонтерского) движения в КБР", - сказали в пресс-службе.

Создание регионального ресурсного центра по развитию добровольческого движения на базе КБГУ стало возможным благодаря средствам президентского гранта в размере 300 тыс. рублей, который выиграл вуз.

Во время церемонии организуют интерактивную выставку "Тенденции развития добровольческого (волонтерского) движения на территории КБР", где можно будет увидеть, чем занимаются волонтеры республики, каких результатов уже достигли и какие у них традиции.

Также в одном из самых больших залов университета состоится праздничный концерт.

В общей сложности в КБР работают более 8,5 тыс. волонтеров.

Как ранее сообщалось, в Кабардино-Балкарии в рамках Года волонтеров планируются 250 мероприятий регионального и районного масштаба, в том числе появится единый реестр волонтеров республики.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)" в 2018 году.

По словам президента, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.